BE diz que Rangel "ficará na História como barqueiro das bombas do genocídio"

A coordenadora do BE, Mariana Mortágua, criticou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros, defendendo que Paulo Rangel "ficará na História como o barqueiro das bombas do genocídio do povo palestiniano".

"Vários outros países estão a impedir o envio de armamento ou de material explosivo para Israel, infelizmente essa não é a posição do governo português e por isso mesmo Paulo Rangel ficará na História como o barqueiro das bombas do massacre e do genocídio do povo palestiniano", acusou a dirigente bloquista.

Mortágua falava aos jornalistas depois de ter entregado no edifício do Conselho de Ministros, em Lisboa, três mil assinaturas de uma petição pública que pede a retirada do pavilhão português de um navio que transporta material para fabricar armas em Israel.

O BE quer impedir que Portugal "venha a ser condenado na Justiça internacional por cumplicidade com genocídio, por cumplicidade com a matança de civis, de milhares e milhares de crianças inocentes a que todos estamos a assistir em direto".

"Que ninguém diga que não saiba, que ninguém diga que não sabe o que se está a passar, que há uma bandeira portuguesa nas bombas que estão a matar crianças na Palestina e que essas bombas estão a ser permitidas pelo mesmo governo, o governo de Paulo Rangel permite a bandeira portuguesa neste navio", alertou.

Interrogada sobre se teme que a audição do ministro no parlamento sobre o tema, agendada para 15 de outubro, já seja tarde demais, Mortágua respondeu que "ao que tudo indica, Paulo Rangel está mesmo à espera que as bombas e que o material explosivo chegue até a Israel".

"É incompreensível a posição do Estado português, que começa primeiro por negar a existência deste material, por negar o destino desta embarcação, por negar até a bandeira portuguesa desta embarcação. Sabemos que tudo isso é verdade", afirmou.

A coordenadora bloquista defendeu que "ainda é tempo" de retirar o pavilhão português, mas avisou que se tal não for feito, "Paulo Rangel ficará na História como o ministro que permitiu que Portugal fosse acusado por cumplicidade com o genocídio nos tribunais internacionais".

No passado dia 19, em entrevista ao jornal Público e à rádio Renascença, Paulo Rangel revelou que o navio com pavilhão português que transporta explosivos tem como destino final o Montenegro e a Eslovénia e o material será usado em fábricas de armamento da Polónia, Eslováquia e Israel.

No final do mês de agosto, após questões levantadas pelo BE e PCP, o ministro dos Negócios Estrangeiros afirmou que o navio cargueiro Kathrin, que transporta explosivos, tem pavilhão português mas é alemão e que não iria para Israel.

"Transporta explosivos, não armas", afirmou na altura o governante.