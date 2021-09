BE em ação de campanha num local que o Governo queria manter em sigilo

A líder do Bloco de Esquerda assegura que a localização do centro de refugiados afegãos, em Lisboa, já era conhecido. O partido realizou esta manhã uma ação de campanha no local que o Governo queria manter em sigilo. A visita foi autorizada plo vereador bloquista da Câmara de Lisboa. Na nota enviada às redações, dando conta da ação de campanha, foi divulgada a morada do centro de refugiados.