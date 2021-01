BE insiste na requisição civil e critica "hipocrisia" de quem tenta "atirar culpas"

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

A coordenadora do BE voltou esta tarde a apelar diretamente ao primeiro-ministro para que use a requisição civil para ajudar o SNS, criticando ainda a "hipocrisia" de quem tenta "atirar culpas" no momento mais grave da pandemia no país.