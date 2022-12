BE manifesta solidariedade com pessoas afetadas e agradece a trabalhadores

"Permitam-me que expresse, naturalmente, a nossa solidariedade com todas as pessoas que foram afetadas pelas inundações, aqui em Lisboa particularmente graves - e à volta de Lisboa -, mas também no Algarve", afirmou Catarina Martins em conferência de imprensa na sede do Bloco de Esquerda (BE), em Lisboa.

A coordenadora do BE agradeceu "aos bombeiros, às forças de segurança, aos trabalhadores das autarquias, dos transportes, de todas as infraestruturas, que estão a fazer tudo para repor o normal funcionamento".

"Estamos hoje num feriado, com estes trabalhadores que tiveram uma noite tão difícil e [estão] a trabalhar agora para repor todas as condições", referiu.

Na ótica de Catarina Martins, "para lá de todos os debates" que serão necessários para perceber "como é que uma situação destas ocorre e o que é que é preciso fazer", é "bom agradecer a quem está hoje a trabalhar para que se possa voltar ao normal".

Os distritos de Lisboa, Faro e Santarém estiveram até cerca das 02:30 de hoje em aviso vermelho, devido às previsões de chuva forte e trovoada, o mais grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação meteorológica de risco extremo.

No que se refere ao distrito da capital, os Sapadores Bombeiros de Lisboa registaram 292 ocorrências entre as 21:00 de quarta-feira e as 07:30 de hoje devido ao mau tempo, a maioria das quais inundações em habitações e na via pública.

Fonte dos Sapadores Bombeiros de Lisboa disse à Lusa esta manhã que das 292 ocorrências registadas, "a grande maioria, 162 foram inundações em espaços privados, habitações, e 96 na via pública".

As zonas da cidade que foram mais afetadas pela chuva foram as de Benfica, nomeadamente a freguesia de São Domingos de Benfica e Alcântara, zona da avenida 24 de julho.

De acordo com a mesma fonte, até ao momento, há a lamentar a morte de uma mulher de 55 anos na noite de quarta-feira em Algés, concelho de Oeiras, devido a uma inundação na sua habitação provocada pelas chuvas fortes.