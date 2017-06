BE marcha na Estrada Nacional 125 e diz que Algarve não pode ter portagens

Lusa 03 Jun, 2017, 11:53 | País

"A EN125 não representa qualquer alternativa credível à Via do Infante [A22]. É uma luta bastante antiga, queremos o Algarve livre de portagens", disse aos jornalistas o deputado do BE João Vasconcelos, eleito pelo Algarve.

O bloquista falava no arranque de uma marcha de cerca de um quilómetro ao longo da EN125, e lamentou que no ano passado tenha havido cerca de dez mil acidentes no Algarve e neste ano o número vá já "perto dos quatro mil", o que representa uma "calamidade".

"Iremos apresentar iniciativas no Orçamento do Estado e não só, para que o Algarve efetivamente fique sem portagens", disse, considerando que isso iria diminuir a sinistralidade rodoviária.

O acordo parlamentar com o PS de viabilização do Governo não aborda este tema, reconheceu, adiantando que o BE "quer sempre ir mais além" e esta "luta antiga" continua na agenda do partido.

Nas jornadas parlamentares na região do Algarve, que hoje terminam, e onde se incluiu a iniciativa na EN125, os deputados têm debatido o combate às assimetrias regionais e promovido a valorização dos serviços públicos.