Catarina Martins pede sinais claros ao Partido Socialista, sobre a abertura para negociar o Orçamento de Estado. A coordenadora do Bloco de Esquerda assume que estão em curso conversações com o PS, mas sublinhou que o único compromisso do Bloco é para com o país numa altura em que o Governo precisa de apoios para conseguir a aprovação do orçamento. Catarina Martins foi entrevistada ontem à noite na SIC Notícias.