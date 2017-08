Partilhar o artigo BE quer "investimento fortíssimo" na Carris e rejeita privatização no futuro Imprimir o artigo BE quer "investimento fortíssimo" na Carris e rejeita privatização no futuro Enviar por email o artigo BE quer "investimento fortíssimo" na Carris e rejeita privatização no futuro Aumentar a fonte do artigo BE quer "investimento fortíssimo" na Carris e rejeita privatização no futuro Diminuir a fonte do artigo BE quer "investimento fortíssimo" na Carris e rejeita privatização no futuro Ouvir o artigo BE quer "investimento fortíssimo" na Carris e rejeita privatização no futuro