BE quer reabilitação energética nos bairros para ninguém "morrer de frio em casa"

Lusa13 Jan, 2019, 13:22 | País

"Só no último Orçamento de Estado conseguimos finalmente uma medida essencial: o fim do teto de endividamento das autarquias quando está em causa o investimento no parque público de habitação. Está na altura de agir. A reabilitação para a eficiência energética é absolutamente essencial", afirmou Catarina Martins, em declarações aos jornalistas após uma visita ao bairro de Aldoar, no Porto.

A líder do BE observou estar "em debate a Lei de Bases da Habitação", durante o qual pretende defender a "causa" da eficiência energética, alertando que, "ainda nesta legislatura, agora, é possível aumentar o investimento das autarquias e do Estado na habitação pública para ter condições de aquecimento e para que as pessoas não morram de frio nas suas casas".