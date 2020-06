BE recusa nomeação de Centeno para governador do Banco de Portugal

De acordo com Mariana Mortágua, a nomeação para o cargo de governador do Banco de Portugal mostra que as esferas privadas e públicas se encontram misturadas, com muitos banqueiros do privado no Banco de Portugal.



O Bloco de Esquerda defendeu que é preciso que existam regras próprias para a nomeação e destituição do governador do Banco de Portugal. Mariana Mortágua explicou que o Parlamento tem de ter poderes para iniciar processos de destituição para futuros governadores.