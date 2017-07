Bebé de ano e meio está desaparecido

RTP 05 Jul, 2017, 06:47 / atualizado em 05 Jul, 2017, 09:12 | País

No terreno várias patrulhas da GNR e dos bombeiros bateram a zona da freguesia de Serzedelo, no concelho da Póvoa de Lanhoso, com equipas de busca e resgate. A partir desta manhã, juntam-se às equipas cães de busca.



"Estamos no terreno, ainda não paramos", afirmou Gil Carvalho, coordenador da Polícia Judiciária de Braga.



O responsável confirmou que o pai assim como "outras pessoas" estão a ser ouvidas, mas não adiantou qualquer hipótese para o que possa ter acontecido.



"Está tudo em aberto, estamos no terreno e não vamos desistir", frisou. Não está afastada a hipótese de se tratar de um rapto.





O menino desapareceu de casa dos pais por volta das 20h30 de terça-feira.António Veloso, comandante dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso, explicou aos jornalistas que à chegada das equipas ao terreno o pai explicou as circunstâncias em que o menino de 18 meses desapareceu. O bebé estaria no exterior a brincar com duas irmãs. Depois, o pai entrou em casa com as irmãs e o menino ficou no exterior. O pai conta que quando voltou ao exterior da casa, pouco tempo depois, o bebé já não estava ali.Uma fonte do Comando Operacional das Operações de Socorro (CDOS) de Braga adiantou que o alerta para o desaparecimento do menino foi dado às autoridades pelas 22h00, tendo-se sido iniciadas buscas em redor da aldeia de Serzedelo, mas que foram posteriormente suspensas. Foram entretanto retomadas as buscas esta manhã.Os pais do bebé foram ouvidos de madrugada pelas autoridades.