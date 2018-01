Bebé de dois anos retirada à força à mãe para ser entregue ao pai

A mãe descreve que cinco militares da Guarda a prenderam à cama e levaram-lhe a filha para a entregarem ao pai.



A GNR assegura que a retirada aconteceu sem incidentes, mas o certo é que o despacho do juíz do tribunal de família e menores do Barreiro dizia expressamente que a Guarda poderia recorrer à força.



O caso torna-se ainda mais chocante pela desproporcionalidade da decisão face aos factos descritos no despacho que deu origem à alteração da guarda provisória da criança.



A mãe mudou de morada e agora só pode ver a filha de 15 em 15 dias, pelo que - contra pareceres médicos - fica proibida de a continuar a amamentar.