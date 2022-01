Bebé morre no Hospital de Portalegre e Ordem dos médicos exige inquérito

Em comunicado, a Ordem defende que a morte do bebé tem de ser investigada até às últimas consequências.



O bastonário da Ordem diz que estes casos só se resolvem com mais organização e mais profissionais. Para Miguel Guimarães, a falta médicos e outros profissionais, em diferentes setores, obriga estes elementos a andar de uma área para outra, criando vazios de assistência hospitalar.

Também esta sexta-feira a Unidade de Saúde do Norte Alentejano anunciou um inquérito para apurar as circunstâncias da morte do bebé. O caso aconteceu na quinta-feira.





De acordo com Vera Escoto, aquela unidade hospitalar "fez todos os esforços" para colocar a VMER operacional.