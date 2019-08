Partilhar o artigo Bebés com atrofia muscular espinhal podem estar prestes a ter alta Imprimir o artigo Bebés com atrofia muscular espinhal podem estar prestes a ter alta Enviar por email o artigo Bebés com atrofia muscular espinhal podem estar prestes a ter alta Aumentar a fonte do artigo Bebés com atrofia muscular espinhal podem estar prestes a ter alta Diminuir a fonte do artigo Bebés com atrofia muscular espinhal podem estar prestes a ter alta Ouvir o artigo Bebés com atrofia muscular espinhal podem estar prestes a ter alta