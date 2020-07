Bélgica junta às zonas de maior vigilância o Alentejo e o Algarve

Os viajantes que entrem na Bélgica vindos do Alentejo e do Algarve estão sujeitos a maior controlo devido à pandemia da covid-19, mas na zona laranja, uma categoria menos grave do que aos residentes das 19 freguesias da área metropolitana de Lisboa que estão em estado de calamidade.