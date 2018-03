Benfica mantém confiança em Paulo Gonçalves

RTP09 Mar, 2018, 18:45 / atualizado em 09 Mar, 2018, 18:56 | País

No comunicado divulgado, a Direção do Sport Lisboa e Benfica e o Conselho de Administração da Benfica SAD comunicam que estiveram esta sexta-feira reunidos "após tomarem conhecimento da notícia pública da decisão proferida no passado dia 7 de março pelo Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa".



Lê-se ainda no documento que, "depois de analisada toda a informação disponível", a Direção e o Conselho de Administração "reuniram com o Departamento Jurídico e posteriormente com os advogados do Sport Lisboa e Benfica".



O comunicado termina a afirmar que "realizadas as referidas diligências, deliberaram, por unanimidade, manter a sua integral confiança em Paulo Gonçalves, aguardando com serenidade a conclusão do processo e reiterando uma vez mais a sua total colaboração para com as autoridades judiciais".



O assessor jurídico do Benfica, Paulo Gonçalves, e um funcionário judicial, José Nogueira da Silva, tinham detidos na terça-feira no âmbito da operação E-toupeira. O assessor jurídico do Benfica é suspeito de suborno de funcionários judiciais para ter acesso a peças processuais em segredo de justiça, nomeadamente referentes ao caso dos e-mails.



O funcionário judicial vai aguardar julgamento do caso E-toupeira em prisão preventiva. O assessor jurídico do Benfica, Paulo Gonçalves, ficou em liberdade mas não pode contactar com os arguidos do processo. As medidas de coação foram conhecidas esta quarta-feira, horas depois de os dois detidos terem sido formalmente identificados e presentes a interrogatório. Paulo Gonçalves e José Nogueira da Silva remeteram-se ao silêncio.