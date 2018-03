Benfica nega conhecimento antecipado de buscas

O clube encarnado garante que nunca recebeu essa ou outras informações sobre qualquer um dos processos que estão em curso na justiça e que envolvem o Benfica ou qualquer outra instituição.



Esta tomada de posição do clube da Luz surge como resposta a uma notícia do Expresso.



Já na sexta-feira o Benfica emitira um comunicado para sublinhar que mantém a "confiança integral" em Paulo Gonçalves. Uma posição tomada por unanimidade.



O clube da luz adianta que aguarda com serenidade a conclusão do Processo e-toupeira e mostra-se disponível para colaborar com as autoridades.



O assessor jurídico dos encarnados, Paulo Gonçalves, está indiciado pelos crimes de corrupção ativa e de violação do segredo de justiça em coautoria.