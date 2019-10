Berardo diz que arresto é "desnecessário" porque Coleção tem contrato com Estado

É a defesa ao arresto de 2.200 obras de arte. Joe Berardo começa por lamentar a opinião pública que se criou.



Empresas do Universo de Joe Berardo acumularam dívidas de cerca de mil milhões de euros à Caixa Geral de Depósitos, Novo Banco e BCP.



Só ao banco público, ultrapassam os 350 milhões de euros. Dívida que o empresário não reconhece.



A verdade é que os bancos avançaram com uma ação judicial dando como certo que as dívidas à banca podem ser imputadas ao empresário.



A defesa de Joe Berardo considera o arresto das obras de arte "totalmente desnecessário" porque a Associação Coleção Berardo tem um acordo com o Estado para que as obras que estão no Centro Cultural de Belém se mantenham em exposição até 2022.



E por isso, diz a defesa do empresário, o cenário de venda ou dissipação da coleção é totalmente fantasioso. E pede o levantamento do arresto.



A última avaliação conhecida da coleção data de 2009. Foi feita por uma galeria de arte moderna dos Estados Unidos e avalia-a em mais de 570 milhões de euros.



A defesa do empresário faz agora novas contas... Com uma valorização anual de 7,6 por cento. E admite que a Coleção de 2.200 obras de arte possa valor quase mil e 300 milhões de euros.