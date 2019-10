Berardo invoca casos de Ronaldo e de Mourinho para manter condecorações

O empresário Joe Berardo invocou os casos de Cristiano Ronaldo e José Mourinho para manter as condecorações.

O advogado do empresário madeirense enviou uma carta à Chancelaria das Ordens Honoríficas Portuguesa onde referiu seis casos de problemas com a Justiça em que os visados mantiveram as condecorações.



Apenas são identificados Cristiano Ronaldo e José Mourinho por serem casos públicos.



Ambos foram condecorados e ambos estiveram a braços com a Justiça em Espanha.



Na carta, a defesa também argumentou que Berardo não sabe do que está a ser acusado, não podendo por isso "exercer um verdadeiro e próprio contraditório".



O empresário disse que não foi acusado de violar nenhum dever e que a nota de culpa apenas remete para o depoimento que fez no Parlamento, no âmbito da Comissão de Inquérito à Recapitalização da Caixa Geral de Depósitos.