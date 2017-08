Partilhar o artigo Biblioteca Municipal da Guarda acolhe encontro entre escritores do concelho Imprimir o artigo Biblioteca Municipal da Guarda acolhe encontro entre escritores do concelho Enviar por email o artigo Biblioteca Municipal da Guarda acolhe encontro entre escritores do concelho Aumentar a fonte do artigo Biblioteca Municipal da Guarda acolhe encontro entre escritores do concelho Diminuir a fonte do artigo Biblioteca Municipal da Guarda acolhe encontro entre escritores do concelho Ouvir o artigo Biblioteca Municipal da Guarda acolhe encontro entre escritores do concelho