Biden agradece a PR felicitações pela eleição e lamenta ainda não terem falado

"Obrigado pelas suas amáveis palavras e votos de boa sorte. Lamento que ainda não tenhamos tido a oportunidade de contactar por telefone", escreveu Joe Biden na carta divulgada no 'site' da Presidência portuguesa.Joe Biden diz estar honrado por ter sido eleito presidente dos Estados Unidos, assinalando que tomará posse, juntamente com a vice-presidente, Kamala Harris, "num momento de grandes desafios globais - do coronavírus às mudanças climáticas - que transcendem fronteiras e exigem cooperação internacional".Biden escreveu ainda que espera trabalhar com Marcelo e com o Governo português para enfrentar "os problemas comuns" dos dois países e povos.O Presidente da República enviou a 07 de novembro uma mensagem de felicitações a Joe Biden, declarando-se certo de que "as relações entre Portugal e os Estados Unidos da América, com mais de duzentos anos de história, se continuarão a estreitar no futuro".O 46.º Presidente norte-americano toma posse a 20 de janeiro de 2021, substituindo o Republicano Donald Trump.





C/ Lusa