Em luta pela libertação do jornalista Roman Protasevich, detido em Minsk depois do desvio forçado do avião da Ryanair em que viajava, há uma semana.Houve concentrações na Lituânia, na Letónia e na Estónia, mas também na Polónia.Esta tarde decorreu também uma concentração em Lisboa, organizada pela Pradmova - associação que representa os bielorrussos em Portugal.No local, a repórter Cláudia Godinho escutou testemunhos dos participantes.