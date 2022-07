Biólogos do Oceanário salvam cavalos-marinhos da barra do Tejo

Direitos Reservados

Está a ser um sucesso a missão que o Oceanário de Lisboa tem em mãos para evitar a extinção dos cavalos-marinhos. Esta espécie ficou em risco com a queda de um dos pontões da Trafaria, no Rio Tejo, em Almada.