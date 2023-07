O bispo auxiliar de Lisboa, D. Américo Aguiar está em Israel para uma visita de dois dias. Vai encontrar-se com jovens israelitas e palestinianos que não poderão estar no encontro com o Papa Francisco, em Portugal. A visita acontece uma semana depois de D. Américo Aguiar ter estado na Ucrânia, onde contactou com jovens e famílias afetadas pela guerra após a invasão russa.