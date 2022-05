Bispo brasileiro de Fall River preside à peregrinação de agosto em Fátima

Numa nota sobre as próximas peregrinações aniversárias até outubro, publicada na página do Santuário de Fátima na Internet, é revelado que a peregrinação de junho será presidida pelo bispo de Coimbra, Virgílio Antunes, que já exerceu as funções de reitor do Santuário.

Em julho, será a vez do bispo de Viana do Castelo, João Lavrador, enquanto em setembro caberá a José Cordeiro, arcebispo de Braga, presidir às cerimónias na Cova da Iria.

Já o bispo de Leiria-Fátima e presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, José Ornelas, presidirá à última grande peregrinação do ano, nos dias 12 e 13 de outubro. Ornelas presidirá, também, nos dias 09 e 10 de junho, à tradicional Peregrinação das Crianças.

Hoje e sexta-feira, o bispo de Leiria-Fátima "estrear-se-á como bispo diocesano nas Grandes Peregrinações Internacionais Aniversárias que recuperam o formato celebrativo de antes da pandemia, com particular destaque para a Missa e Bênção dos doentes e vigília, na madrugada do dia 13", destaca a nota do Santuário.

Milhares de pessoas estão a chegar ao Santuário de Fátima, para a primeira grande peregrinação aniversária sem os constrangimentos provocados por dois anos de pandemia de covid-19.

As autoridades esperam uma afluência "próxima da habitual em anos pré-pandemia", embora no que respeita ao número de peregrinos a pé, esta peregrinação ainda fique aquém dos números de 2019, reconheceram à agência Lusa responsáveis pelo Movimento da Mensagem de Fátima, que coordena a Comissão de Apoio aos Peregrinos a Pé.

O arcebispo Edgar Peña Parra, substituto da Secretaria de Estado do Vaticano, preside à peregrinação de hoje e de 13 de maio a Fátima.

Esta peregrinação "marca o regresso de uma série de iniciativas próprias das peregrinações de verão, como o acolhimento dos doentes e dos peregrinos a pé", informou o Santuário, explicando que, "nos últimos dois anos, devido à pandemia, não foi possível oferecer estes dois serviços por razões sanitárias, mas, este ano, mantendo alguma prudência como o uso da máscara no posto de socorros e no lava-pés, o Santuário e o seu grupo de voluntários acolherão estes dois grupos de peregrinos".

O presidente da celebração, Edgar Peña Parra, de 62 anos, é diplomata da Santa Sé desde 1993, sendo de origem venezuelana.

Atual substituto da Secretaria de Estado do Vaticano, serviu como Núncio Apostólico no Paquistão, entre 2011 e 2014, e em Moçambique, de 2014 a 2018.