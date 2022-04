Bispo das Forças Armadas alerta para "ausência completa de limites" no conflito

"Aquilo a que estamos a assistir na Ucrânia é (...) uma ausência completa de limites, aqueles militares estão a ir até ao fim, até à destruição total, isto é o pior que um militar pode realizar. Um militar é mulher e homem que caminha numa estrada que tem balizas, que há uma fronteira, além disto não se pode ir", disse o prelado em declarações à agência católica Ecclesia.

Rui Valério, que exortou à oração e solidariedade para com as vítimas do conflito, disse que o que se está a viver, "em termos de sociedade ocidental, particularmente no contexto da Europa, é verdadeiramente uma Páscoa no pleno sentido da palavra", com o povo ucraniano "junto à cruz de Jesus".

Também hoje, na Missa Crismas do Ordinariato Castrense, a que presidiu na igreja da Memória, em Lisboa, Rui Valério evocou o sofrimento provocado pela guerra na Ucrânia.

"O Senhor convida-nos, este ano, a revisitar as razões da nossa consagração sacerdotal, bem no meio da turbulência da guerra que um país sem rumo, a Rússia, está a infligir ao inocente povo da Ucrânia", disse o bispo, na homilia da celebração, citado pela Ecclesia.

Na ocasião, Rui Valério afirmou que o mundo caminha "sobrecarregado de boas intenções e piedosos propósitos", mas que, "na maioria das vezes, permanecem inconsequentes, como se tem visto".

"Estamos, de facto, a assistir, incrédulos, como organizações universais, são impotentes em concretizar os objetivos que estiveram na sua origem e que são a sua razão de ser... É o vazio, a inércia na sua máxima expressão", sublinhou.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou quase dois mil civis, segundo dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A guerra causou a fuga de mais de 11 milhões de pessoas, mais de 4,5 milhões das quais para os países vizinhos.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.