Bispo de Setúbal destaca homem de diálogo e luta contra a pobreza

Lusa25 Set, 2017, 07:43 | País

Manuel Martins, bispo de Setúbal entre 1975 e 1998, morreu no domingo, aos 90 anos, tendo sido conhecido por "bispo vermelho", durante a crise dos anos 80, pelas denúncias que fez de situações de pobreza e de fome na região.

Em comunicado, o bispo de Setúbal, José Ornelas, lembrou que Manuel Martins "foi um homem de diálogo e um lançador de pontes, atitudes particularmente importantes no ambiente crispado que marcava então o panorama social e político nacional, com particular incidência nesta diocese".

José Ornelas recordou também que "o clima de respeito e colaboração que caracteriza hoje o relacionamento entre a Igreja e a sociedade na península de Setúbal muito deve à atitude lúcida, aberta e reconciliadora do seu primeiro bispo".

O bispo de Setúbal destacou também a sua "visão social muito para além da vida diocesana" e que deixou um "rasto profundo e incontornável na Igreja e na sociedade".

"O seu sonho de dignidade humana para todos inspirou e deu força aos seus esforços para mobilizar pessoas e fomentar instituições capazes de irem ao encontro dos mais necessitados, como a Caritas Diocesana, os Centros Sociais Paroquiais e tantas outras instituições de solidariedade, voluntariado e partilha, que marcaram as origens da nossa igreja diocesana e continuam a fazer parte da sua identidade e do seu projeto", destacou.

José Ornelas considerou ainda que Manuel Martins será lembrado pela diocese de Setúbal, "acima de tudo, como o seu bispo, amigo e próximo, desprendido de si, habituado a viver com simplicidade e a passear, a pé ou de bicicleta, pelas manhãs de Setúbal, pai, pastor e irmão, tão inflexível na defesa da verdade e da justiça, como terno, amigo e compassivo no encontro fácil com aqueles que acolhia sorridente".

Nascido a 20 de janeiro de 1927, em Leça do Balio, Matosinhos, Manuel da Silva Martins estudou no seminário do Porto e, mais tarde, na Universidade Gregoriana, em Roma.

As exéquias do bispo emérito de Setúbal realizam-se na terça-feira, pelas 15:00, no Mosteiro de Leça do Balio, onde a partir de hoje tem lugar o velório, informou a diocese de Setúbal.