Partilhar o artigo Bispo de Viana do Castelo congratula-se com anúncio da canonização de Bartolomeu dos Mártires Imprimir o artigo Bispo de Viana do Castelo congratula-se com anúncio da canonização de Bartolomeu dos Mártires Enviar por email o artigo Bispo de Viana do Castelo congratula-se com anúncio da canonização de Bartolomeu dos Mártires Aumentar a fonte do artigo Bispo de Viana do Castelo congratula-se com anúncio da canonização de Bartolomeu dos Mártires Diminuir a fonte do artigo Bispo de Viana do Castelo congratula-se com anúncio da canonização de Bartolomeu dos Mártires Ouvir o artigo Bispo de Viana do Castelo congratula-se com anúncio da canonização de Bartolomeu dos Mártires

Tópicos:

Angelo Becciu, Arquidiocese, Bartolomeu Mártires, Concílio, Domingos Paróquia, Frades Pregadores, II Bartolomeu Mártires, Mártires, Papa Gregório XVI Beato, Venerável,