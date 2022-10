Bispo do Porto pede desculpas após ter dito que "crime de abuso não é público"

Foto: Sebbi Strauch / Unsplash

O bispo reafirma a condenação de crimes de natureza sexual contra menores e que tudo vai fazer para acabar com este tipo de atos no seio da Igreja.



Também na terça-feira, o bispo auxiliar de Lisboa reconheceu que há padres acusados de abusos sexuais que continuam no ativo. Para Américo Aguiar, seria normal que os bispos das dioceses afastassem de funções os membros da Igreja denunciados.



Declarações aos jornalistas à margem da entrega do prémio anual da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, que este ano distinguiu a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja Católica.



