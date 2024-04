Bispos analisam indemnizações às vítimas de abuso sexual

Os bispos católicos portugueses reúnem-se a partir desta segunda-feira, em Fátima, com o tema das indemnizações às vítimas de abuso sexual em contexto eclesial como um dos pontos centrais do encontro.

Até à próxima quinta-feira, é esperado que a Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) acerte os critérios para essas indemnizações, a partir de uma proposta preparada pelo Grupo VITA.



Os bispos católicos portugueses vão ter como principal instrumento de trabalho uma proposta apresentada pelo Grupo VITA, com a sua coordenadora, a psicóloga Rute Agulhas, a dizer que a expectativa é de que, “nesta reunião se chegue a um consenso e que o processo (indemnizatório) possa iniciar-se pouco tempo depois”.



Até ao final da última semana, 19 vítimas de abuso sexual no seio da Igreja Católica em Portugal já haviam manifestado a vontade de serem indemnizadas financeiramente pelos danos sofridos ao Grupo VITA – ao qual foram reportadas 86 situações.



Além desta questão das indemnizações às vítimas de abuso sexual, o episcopado católico vai também preparar duas notas pastorais, uma sobre os 50 anos do 25 de Abril de 1974, e outra sobre o 5.º Congresso Eucarístico Nacional, que começará em Braga no final de maio.