Bispos preparados para tomar "medidas adequadas" sobre abusos sexuais na Igreja

Foto: Jomarc Cala - Unsplash

A Conferência Episcopal Portuguesa diz que está preparada para tomar as medidas adequadas sobre os abusos sexuais na Igreja. As conclusões da comissão independente vão ser apresentadas no próximo mês e os bispos mostram-se confiantes.