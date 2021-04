"BITPHISH". PJ lança operação contra cibercrime

No centro da investigação está um grupo criminoso organizado, fortemente indiciado da prática dos crimes de burla informática, falsidade informática, acesso ilegítimo, branqueamento de capitais e associação criminosa.







Foram emitidos, no total, 31 mandados de busca. Da operação resultaram seis detenções - quatro homens e duas mulheres, com idades entre os 25 e os 70 anos – bem como a constituição de mais 10 arguidos, além dos detidos.





A operação, denominada “BITPHISH”, permitiu ainda a apreensão de cerca de €200.000,00 em numerário, um prédio urbano, um automóvel, uma arma de fogo e diversos elementos de prova







A ação está direcionada para o Phishing bancário (roubo informático de dados com acesso a contas bancárias).







“Os factos em investigação centram-se no modus operandi denominado de phishing bancário, na modalidade de smishing e vishing. Em concreto, os agentes do crime enviavam uma mensagem SMS com aparência de origem de uma Instituição Bancária contendo um texto padrão onde induzia a vítima a carregar num endereço eletrónico supostamente para evitar uma multa”, refere a Polícia Judiciária em comunicado.



As vítimas ao acederem ao link, entravam num website semelhante à página do Banco onde forneciam as suas credenciais de acesso ao serviço homebanking [acesso ao banco a partir de casa].



“As vítimas eram contactadas por chamada de voz, por indivíduo que dizia ser do serviço de segurança do Banco, com o propósito de enganar a vítima a validar a transferência bancária ilícita realizada”, acrescenta a polícia.











Os detidos vão ser presentes a um juiz de instrução criminal para serem decretadas as medidas de coação.



No último ano, a PJ tem realizado várias operações de combate ao Phishing, nomeademente através do MBWay.



