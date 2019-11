Bloco aponta problema grave com carreiras no SNS

O Bloco de Esquerda diz que há um problema grave com as carreiras no Serviço Nacional de Saúde. Catarina Martins esteve reunida com a administração do Hospital Garcia de Orta. A unidade de Almada que tem tido o serviço de urgência pediátrica encerrado em várias noites e também aos fins de semana.