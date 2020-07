Bloco considera urgente reforço da contratação de profissionais de saúde

Declarações feitas no final de uma reunião com o presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto.



Henrique Barros acredita que falta um planeamento mais eficaz no combate à pandemia em Portugal e considera excessivo o preço atualmente praticado para a realização dos testes de despiste da doença.