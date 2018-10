Bloco de Esquerda aplaude esclarecimentos sobre reformas

Esta quarta-feira o ministro do Trabalho disse no parlamento que o atual regime das reformas antecipadas, que implica um duplo corte nas pensões, vai coexistir com as regras que vão entrar em vigor no próximo ano.



Vieira da Silva explicou ainda que o limite no acesso às reformas antecipadas não faz parte do orçamento de Estado para 2019.



O deputado bloquista, José Soeiro, diz que vai aproveitar a discussão do orçamento na especialidade para transpor para a lei do orçamento os esclarecimentos do ministro Vieira da Silva.





A posição do Bloco de Esquerda sobre os esclarecimentos dados p'lo governo sobre a questão das reformas antecipadas.