Bloco de Esquerda entra na governação de Lisboa

O Partido Socialista (PS) ganhou as eleições mas Fernando Medina não obteve maioria absoluta e agora chega agora a acordo com o BE para governar a capital.



É o bloquista Ricardo Robles que ficará a tomar conta das três áreas já mencionadas e são conhecidas as medidas que estão no acordo. Como revela o jornalista João Vasco.



Neste entendimento, o PS e o BE, "no respeito pela autonomia dos seus projetos políticos, comprometem-se à consulta prévia à apresentação de propostas estruturantes para o município".