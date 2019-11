Bloco de Esquerda insiste em mexer na lei do trabalho

O partido vai defender, no Parlamento, a redução do horário de trabalho no setor privado, para as 35 horas.

Os bloquistas querem também mais regalias para os trabalhadores por turnos.E ainda a reposição do princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador na contratação coletiva.O Bloco de Esquerda considera, como conta o jornalista João Vasco, que estes são instrumentos decisivos para um acordo sobre política de rendimentos no país.O Bloco de Esquerda apresenta três projetos de lei sobre alterações à legislação laboral.