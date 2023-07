O Bloco de Partos de Portimão pode abrir mais vezes do que estava inicialmente previsto. O Plano do Serviço Nacional de Saúde "Nascer em Segurança no SNS" definiu o encerramento da Unidade, ao fim de semana, de 15 em 15 dias.

O Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve diz agora que o bloco pode abrir sempre que os recursos humanos estejam assegurados.



O comunicado surge depois da demissão do Diretor Clínico, que admitiu não querer assumir a responsabilidade pela solução encontrada para assistir grávidas.