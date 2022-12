Bloco de partos de Portimão vai fechar por falta de pediatras

Os doentes serão encaminhados para o Hospital de Faro, entre 30 de dezembro e 2 de janeiro.



É um de cinco blocos de partos no país que fecham ente 30 de dezembro e 2 de janeiro, juntamente com os hospitais de Caldas da Rainha, Beatriz Ângelo, Barreiro-Montijo e Beja.



O Alentejo e o Algarve são as regiões do país com menos médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e técnicos de diagnóstico. Nestas regiões, há 10,6 por cento destes profissionais, contrastando com o Norte, que tem 35 por cento, o Centro, com 22,5 por cento e a Área Metropolitana de Lisboa, com 32 por cento.