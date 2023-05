Bloco de partos do Santa Maria e Caldas da Rainha vai fechar para obras no verão

António Antunes - RTP

O bloco de partos do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, vai fechar para obras no verão. O mesmo vai acontecer com o bloco de partos do Hospital das Caldas da Rainha. Com estes encerramentos as grávidas vão ser encaminhadas para os hospitais públicos mais próximos.