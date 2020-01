Bloco junta-se a PSD e PCP em defesa da baixa do IVA da eletricidade

A deputada bloquista Mariana Mortágua referiu que o Bloco vai manter a proposta para uma redução faseada deste imposto e aprovar as propostas do PSD e do PCP.A dirigente partidária explicou também porque é que o Bloco não concorda com as razões ambientais avançadas pelo primeiro-ministro para recusar a redução do IVA na eletricidade.O Bloco promete dar luz verde às propostas do PSD e do PCP, medida que o primeiro-ministro considerou irresponsável do ponto de vista ambiental e que o ministro da Economia Pedro Siza Vieira disse que terá também impacto nas contas.