Bloco pede explicações sobre auxílio de português à imigração

Há cerca de três anos Miguel Duarte entrou num barco com outros voluntários para resgatar migrantes e refugiados no mar mediterrâneo.



Em 2018 foi constituído arguido e enfrenta uma pena que pode chegar aos 20 anos de prisão.



Num documento enviado ao presidente da Assembleia da República, a que a Antena 1 teve acesso, o BE pede ao Ministério dos Negócios Estrangeiros para explicar o que está a ser feito pelo Governo para garantir que os direitos deste português estão a ser respeitados.



Um pedido de explicações, detalhado na Antena 1, pelo deputado José Manuel Pureza.



O BE entende que apesar do esforço que fez para salvar quem foge de cenários extremos como a guerra, Miguel Duarte está a ser perseguido pela justiça italiana.



O deputado bloquista acredita que o governo italiano quer usar o jovem português como exemplo.



José Manuel Pureza e a coordenadora do Bloco, Catarina Martins, vão encontrar-se esta terça-feira de manhã com Miguel Duarte na Assembleia da República.