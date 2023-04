Boaventura Sousa Santos e Bruno Sena Martins suspendem os cargos no CES

Boaventura de Sousa Santos já veio dizer que está a ser alvo de "uma difamação vergonhosa, caluniosa e assente em boatos. Acusa as autoras do artigo de vingança e anunciou que vai apresentar uma queixa-crime por difamação.Quanto a Bruno Sena Martins, fala de um texto que "incita ao linchamento público" e "contém gravosas mentiras e insinuações fantasiosas".

Num comunicado, o CES demarca-se destas declarações, como conta o jornalista da Antena 1 João Torgal.







Numa segunda nota enviada à comunicação social na noite desta sexta-feira, o CES esclarece que Boaventura de Sousa Santos e Bruno Sena Martins foram suspensos a pedido dos próprios dos cargos "de responsabilidade e/ou representação institucional" do Centro de Estudos Sociais. A informação chega após as denúncias de assédio sexual de que foram alvo.



Anteriormente, numa nota enviada a meio da tarde, o CES referia que os dois homens se encontravam "suspensos de todos os cargos que ocupavam" enquanto eram averiguadas as denúncias de assédio.