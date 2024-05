Bola de fogo vísivel no céu. Astrofísico explica a designação de "bólide"

"Um meteoro é um fenómeno luminoso e não o objeto em si", explicou ainda o professor universitário, acrescentando que o objeto é "uma pedra que está no espaço", a que chamamos de meteoroide e que "quando entra na atmosfera dá este fenómeno luminoso".



"Se por acaso cair no chão e for encontrado então é um meteorito".



Contudo, este fenómeno difere-se das estrelas cadentes, que são "tão rápidas, a velocidade é elevada, mas o fenómeno de reentrada é extremamente rápido".



No caso de meteoros, "a velocidade de entrada na atmosfera é bastante mais baixa".