Bolieiro diz que ameaças de André Ventura não perturbam Governo dos Açores

", afirmou o presidente do Governo Regional, em Santa Cruz das Flores, quando questionado pelos jornalistas sobre as declarações do líder nacional do Chega., incluindo nos Açores, onde o partido tem um acordo de incidência parlamentar,após as legislativas.José Manuel Boleiro disse ter "confiança de que as pessoas saibam assumir as suas responsabilidades" quanto aos acordos que suportam o Governo açoriano.", apontou.Apesar de não querer comentar "a atitude" de André Ventura, o social-democrata disse estar seguro quanto à estabilidade do executivo açoriano.





A Assembleia Legislativa dos Açores é composta por 57 deputados, sendo que, na atual legislatura, 25 são do PS, 21 do PSD, três do CDS-PP, dois do PPM, dois do BE, um da Iniciativa Liberal, um do PAN, um do Chega e um deputado independente (eleito pelo Chega).Nos Açores, PSD, CDS-PP e PPM, que juntos representam 26 deputados, assinaram um acordo de governação.

A coligação assinou ainda um acordo de incidência parlamentar com o Chega e o PSD um acordo de incidência parlamentar com a IL. O deputado não inscrito Carlos Furtado manteve o apoio ao Governo dos Açores.