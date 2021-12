Bolieiro espera que proposta da República para atividades espaciais seja "um nado-morto"

O líder do executivo de coligação PSD/CDS-PP/PPM, José Manuel Bolieiro, falava no parlamento açoriano, na Horta, após uma declaração política do CDS-PP a criticar o projeto de decreto-lei que altera o regime jurídico das atividades espaciais e que também o PS alertou ser violador da Constituição da República.

A agência Lusa noticiou hoje que, numa comunicação do gabinete do presidente do Governo dos Açores, dirigida ao gabinete do secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, o executivo regional alerta que o projeto de decreto-lei "não garante o cumprimento" do Estatuto Político-Administrativo e, consequentemente, "da Constituição da República Portuguesa".

Um dos argumentos da presidência do Governo Regional prende-se com o facto de o projeto de diploma do Governo da República prever uma consulta "não vinculativa" à região em matérias espaciais.