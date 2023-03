Bolsa de Turismo de Lisboa abre portas com otimismo

Na semana passada, a gestora da BTL, Dália Palma, disse à Lusa esperar que esta feira seja "uma das melhores de sempre", tendo já como bom indício a área toda ocupada e o maior número de destinos estrangeiros, 75, já verificado.A 33.ª edição da BTL vai decorrer entre hoje e 5 de março, na Feira Internacional de Lisboa (FIL), no Parque das Nações, onde ocupará os quatro pavilhões.A Tunísia é o destino internacional convidado da BTL este ano, o Turismo do Centro o nacional e Aveiro o município.





Em termos de temas centrais da programação na feira, Dália Palma destaca "a sustentabilidade", bem como "a inovação e a área da tecnologia e a formação e requalificação dos recursos humanos", este último um dos temas que mais tem vindo a ser debatido nos últimos anos, dada a sua escassez ser um constrangimento ao desenvolvimento do sector.



"Em termos de áreas temáticas, temos a BTL Cultural porque é uma área que tem vindo a crescer ao longo destas três últimas edições, que tem curadoria da Gulbenkian. Temos a parte do BTL Lab, que é uma área de inovação onde apresentamos as empresas na área da tecnologia. Já tem cerca de quatro anos, mas tem vindo a crescer, sendo cada vez maior a procura. A grande novidade em termos de área temática este ano é a LGBTI+", acrescentou.







Esta última área temática, inserida no reforço da diversidade nas diferentes áreas da oferta nacional da BTL e um segmento cuja procura tem vindo a crescer em Portugal, tem, de acordo com a gestora, a curadoria da Variações - Associação de Comércio e Turismo LGBTI de Portugal.



"Este ano foi uma feliz coincidência o lançamento desta área porque Portugal ganhou o Euro Pride 2025 por esta associação e vai ser apresentado na BTL este ano", sublinhou Dália Palma.



A responsável abordou ainda a parte de hosted buyers internacionais, um programa que visa apoiar a vinda de compradores internacionais com interesse específico no destino Portugal, que este ano conta com "cerca de 120 operadores internacionais".