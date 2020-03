Bolsa de Turismo de Lisboa em risco de se realizar

O Turismo de Portugal e as entidades regionais cancelaram a participação nesta Bolsa de Turismo que está agendada para começar quarta-feira da próxima semana, dia 11 de março.



Este organismo anunciou que não vai estar presente na BTL, tal como as estruturas regionais de turismo do continente, Açores e Madeira e ainda outras sete associações do setor.



Estas entidades dizem em comunicado que pretendem seguir as recomendações da Direção-Geral da Saúde no que toca à organização de grandes eventos.



Ceia da Silva, presidente do Turismo do Alentejo, confirmou à Antena 1 que a presença de várias entidades está cancelada devido ao novo coronavírus.



Este responsável acrescentou ainda que o objetivo destas feiras é ter grande afluência de visitantes, caso contrário, não se justifica o investimento.