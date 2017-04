Bolseiros de investigação em "luto pela ciência"

Foto: João Torgal - Antena 1

A entrega do caderno reivindicativo no Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior marca o início da campanha "Luto pela Ciência", em que a ABIC desafia os bolseiros a lutarem por melhores condições para exercerem o seu trabalho.



Marta Matos, da ABIC, dá exemplos das principais reivindicações: mais financiamento para a ciência, o fim de vínculos de trabalho precário e a integração dos bolseiros no regime geral de segurança social.