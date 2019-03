Bom tempo traz subida das temperaturas

Rafael Marchante - Reuters

A previsão é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que alerta para o risco de incêndio elevado e muito elevado, ainda durante o dia de hoje, em seis concelhos do distrito de Faro.



Até terça-feira, vai aumentar para 70, o número de concelhos com um risco elevado de fogos florestais. Em particular, no interior centro e sul do país.