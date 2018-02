Bombeiros abastecem aldeias em Bragança em pleno inverno

Foto: Bombeiros de Bragança - Blogspot - DR

As populações contam agora com o apoio dos bombeiros no abastecimento de água.



Só neste mês, os bombeiros de Bragança já se deslocaram nove vezes para levar água às populações carenciadas.



José Fernandes, Comandante dos Bombeiros de Bragança, explica que são várias as aldeias a necessitar de um apoio regular. A localidade que mais preocupa é a de Quintas do Vilar.